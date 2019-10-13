Piden ayuda para rehabilitar CAM

El Centro de Atención Múltiple número 13 presenta muchas irregularidades en cuanto a la infraestructura del plantel, por ello autoridades educativas y padres de familia, han hecho las gestiones necesarias ante la presidencia municipal esperando tener una buena respuesta.

.Juanita Sifuentes Soto, directora del Centro de Atención Múltiple número 13.

Juanita Sifuentes Soto, directora del plantel comentó que son cosas que se hacen necesarias con el tiempo y la mayoría son situaciones emergentes, explicó que con las lluvias, el mal clima, hay aulas con goteras que necesitan impermeabilizante.

Además de esto se requiere pintura para el exterior de la escuela, la directora dijo que es poca la población estudiantil, son 120 alumnos muy pocos y la participación de los padres es poca en cuestión e reunión recursos económicos.

También se tiene la necesidad de invertir en la barda perimetral pero saben que esto requiere de otro proceso, por lo pronto siguen haciendo gestiones ante la presidencia municipal y otras partes, esperando tener buenos resultados.

Aunado a las gestiones se tiene la participación de los padres de familia con la venta de tamales o rifas, porque la inscripción es baja y no todos la pueden pagar, menos ahora que no es obligatoria.

En total son 10 aulas, 4 de estas incluyendo la dirección, baños y talleres tienen goteras, el gimnasio se encuentra en una situación peor ya que en lluvias queda inhabilitado, en total son 122 alumnos y aunque saben que hay muchas escuelas con necesidades como estas incluso peores, saben que tienen que esperar.