Piden cambiar nombre a FeriAcero

Trabajadores de AHMSA piden que este año las ferias de Monclova no se denominen, “FeriAcero”, al considerarlo una ofensa, por los abusos que la empresa comete contra su personal.

A partir de este viernes dará inicio la celebración del aniversario de Monclova y con ello la tradicional feria, para conmemorar esta fiesta, la cual tradicionalmente es denominada FeriAcero.

Trabajadores de Altos Hornos de México pidieron que esta año las ferias no lleven ese nombre, ya que en lo que va del año no se ha producido un solo gramo de acero debido a los malos manejos de la empresa.

Los trabajadores consideraron una burla y pidieron que se eliminara el mote en respeto a la gente que depende de esta empresa y se ha visto afectada por la mala administración de sus directivos.