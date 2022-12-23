Piden cambio de turno por fiestas decembrina

Hasta en un 15 por ciento se incrementa el número de solicitudes de cambio de turno durante las fiestas decembrinas, por los trabajadores de Altos Hornos de México que no se quieren ver afectados en su premio de asistencia.

Los representantes sindicales así como los jefes de turno, están atendiendo las solicitudes de los obreros que solicitan cambio de turno, luego de que les tocara cubrir el turno de segunda o tercera este 24 de diciembre.

Se indicó que son pocas las solicitudes que llegan pero se busca atender las que se presentan o bien los trabajadores llegan a un acuerdo con sus compañeros para realizar el ajuste, donde lo más común es que el trabajador se quede a doblar turno.

Representantes sindicales indicaron que se trata de apoyar a los trabajadores, sobre todo en condiciones como las que se registran actualmente, donde se realizó el paro de producción en la empresa, sin embargo hay algunos departamentos que deben seguir con su trabajo de manera continua.

Existen casos de trabajadores que deciden ausentarse al no obtener un cambio de turno, lo que ocasiona que otros trabajadores se queden a doblar

Sin embargo se buscan alternativas para que no haya ausentismo y que los trabajadores no se vean afectados en su premio de puntualidad y asistencia, lo que se ha logrado gracias a que se tiene mayor consciencia por parte de los trabajadores.

Así mismo se indicó que el personal que sea citado para acudir este 24 y 25 de diciembre, se tiene que presentarse en la empresa, y tienen el compromiso de responder, para evitar verse afectados en sus percepciones.