Piden cese acoso contra paisanos

El Presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes pidió a las autoridades que cesen el abuso en contra de paisanos en su paso por Coahuila y que se garantice un paso seguro durante esta temporada vacacional.

Apenas inicia el paso de paisanos en el estado, sin embargo ya se registraron los primeros reportes de abuso por parte de las autoridades y Guardia Nacional, registrados en el región Carbonífera.

Enrique Ayala señaló que a lo largo de la carretera se instalaron retenes, que marcaban el alto a los paisanos para revisar su documentación y cuestionarlos sobre la mercancía que transportaban.

Un caso que se registró se dio en la salida de la Autopista Premier, donde elementos tenían a varios paisanos detenidos, lo cual se pudo constatar, y se pidió el apoyo del Delegado de la Fiscalía en la región Centro.

El representante del sector turístico señaló que se logró resolver esta situación, pero que sin duda es una muestra de lo que se podría presentar en las próximas semanas, donde se espera la visita de cerca de 200 mil connacionales.

"Queremos tener un acercamiento con las autoridades para pedir que no se moleste a los paisanos, que se les permita transitar libremente y agilizar su paso por el estado, a fin de que su trayecto sea placentero".

Reconoció la importancia de la vigilancia en las carreteras, pero pide que las revisiones no sean recaudatorias y no se quite dinero a las familias.