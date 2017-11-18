Piden comercios mayor vigilancia

Al arrancar el Buen Fin 2017, la Cámara de Comercio solicitó a las corporaciones policíacas reforzar los operativos de vigilancia principalmente en las zonas comerciales y bancarias.

Desde los primeros minutos del viernes, decenas de personas se dieron cita en diferentes centros comerciales para aprovechar los descuentos, generando una mayor afluencia.

El presidente de la Cámara de Comercio, José María Gil de los Santos comentó que afortunadamente cuentan con una buena coordinación con las corporaciones policíacas de la región, quienes han estado al pendiente de cualquier solicitud que hacen los afiliados.

Señaló que al arrancar el conocido fin de semana más barato del año se ha incrementado la afluencia de personas en zonas comerciales y bancarias, es por ello que pidieron mayor presencia policíaca.

Esta situación represente una alerta para las corporaciones policíacas que deben incrementar los operativos de vigilancia y prevención.

Señaló que hace algunos días arrancó el operativo Centro Seguro donde las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno estarán trabajando en conjunto en la vigilancia de las zonas con mayor flujo comercial.

“Afortunadamente hasta el momento no tenemos conocimiento que alguno de nuestros socios se haya visto afectado por la delincuencia pero más vale prevenir”.

Gil de los Santos comentó que hasta el momento las primeras horas del Buen Fin han transcurrido en completa tranquilidad.