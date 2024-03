Piden cuentas claras a familia de Daniel

Ante la respuesta que se ha tenido de la población en el caso de Daniel, en donde ha sido una fuerte suma la que se ha donado a la familia, la ciudadanía pide que se trasparente el uso de este recurso.

El caso de Daniel, el joven que resultó lesionado de la explosión del restaurante Danny´s, tuvo una gran respuesta de la ciudadanía que se volcó en apoyarlo exigiendo justicia, pero también con la donación de recursos.

Han sido varias personas las que han donado dinero a la familia para cubrir los gastos de la atención médica, ante los señalamientos de incumplimiento por parte de los dueños del restaurante.

Autoridades como el alcalde Mario Dávila Delgado o la alcaldesa de Múzquiz realizaron donaciones, la población ha hecho eventos para recaudar fondos, sin embargo uno de los más importantes fue el donativo que realizó Grupo Acereros, que se recaudo de la taquilla del juego de exhibición.

"Queremos saber también cuánto se ha recaudado en total, debería ser información pública, ahorita ya no pueden decir que no van a operar a Daniel, porque no tienen con que", así lo señalaron ciudadanos a través de redes sociales.

Esto luego de que trascendió que Acereros entregó el donativo de 252 mil 672 pesos, los cuales fueron transferidos a la cuenta de la Clínica de Especialidades.

Sin embargo, en el trascurso de la semana que concluyó, los representantes legales del restaurante presentaron los recibos de pago del hospital en donde se han depositado más de 260 mil pesos para la atención de Daniel y de acuerdo al informe la cuenta estaba al corriente hasta el 11 de marzo, fecha en que pidieron un comprobante.