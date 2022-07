Piden cuidar el agua para no estar como Nuevo León

Ante el desabasto de agua que se presenta en el estado vecino de Nuevo León es importante que en Coahuila autoridades hagan algo para el cuidado del líquido antes de estar en la misma situación, algo que no está tan fuera de la realidad.

Arturo Valdés; presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que es importante que se tomen acciones para prevenir esta situación ya que el agua es de vital importancia contar con esto para el futuro.

Más porque no se han registrado lluvias en la región, ha llovido muy poco y la situación en el campo es complicada, por lo que dijo que si tanto autoridades como ciudadanos no muestran interés en esto las cosas se pueden complicar ya que hay lugares de Monterrey en donde ya tienen más de un mes viviendo sin agua y eso no es vida.

Pareciera que es una situación que no pasará en Coahuila, pero la realidad es otra, nadie está exento a que ocurra y el agua es fundamental para todo, principalmente para la higiene personal o lo más básico como la limpieza y sobre todo para beber.

Arturo Valdés dijo que lo ideal sería que se propongan estrategias para combatir la sequía y el desabasto de agua y pidió a la población tomar conciencia sobre la importancia de cuidar el agua en el hogar, pero también en comercios y empresa.