Piden eliminar IEPS

Diputados Federales podrían solicitar la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a fin de que disminuya el precio de la gasolina y con este se proteja a la economía familiar.

Cristina Amezcua González, señaló que el aumento que se registra en el precio de la gasolina y se prevé que continúe a la alza, es un tema preocupante, principalmente por el impacto que tendrá en el costo de productos y servicios.

Esta semana se vio reflejado el incremento en el precio de combustibles, donde el precio de la gasolina magna ronda los 23 pesos el litro y la gasolina Premium en los 24 pesos el litro, pero se prevé que supere los 25 pesos.

La legisladora mencionó que se deben buscar estrategias para proteger a los ciudadanos, que son los que se ven más afectados ante estos aumentos, por lo que se deben de tomar acciones en bien de la comunidad.

Señaló que se podría plantear la eliminación del IEPS, aunque sea de manera temporal, lo que permitirá una disminución de hasta 5 pesos por litro.

“Es un tema que ya se está viendo, para ver que es lo que va a proceder, porque esto implica que todo va a aumentar, la canasta básica, servicios, todo, no es tema de nosotros, nosotros no prometimos que la gasolina no iba a subir, pero queremos cuidar la economía de las familias, porque todo se incrementaría”, indicó.