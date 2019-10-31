Piden eliminen fuero a diputados y senadores

Integrantes del Sindicato Nacional Democrático piden que la eliminación de fuero sea extensivo a los diferentes poderes, y se enfrenten a la justicia a quienes infrinjan la ley y se les castigue.

Gerardo Flores Escobedo, portavoz de este organismo sindical dijo que la eliminación del fuero presidencial es un paso importante en la justicia del país, ya que con esto se impide que se caiga en un delito.

Sin embargo, mencionó que es necesario que esto se aplique de la misma manera a los Diputados Federales y Senadores, y puedan ser enfrentados a la justicia en caso de que infrinjan la ley.

Por desgracia la iniciativa que presentó el Presidente de la República fue modificada por la Cámara de Diputados, para retirar que los miembros de la Cámara de la Unión también ser acusados.

“Ya se eliminó el fuero para el presidente, ojala que se aplique para Senadores y los Diputados y que ellos mismos se quiten el fuero, lo que sería algo histórico dentro de esta administración y al hacerlo se actúe contra todos los que tienen cosas pendientes con la ley”.

Señaló que como trabajadores les interesa que se actúe en contra del Senador Napoleón Gómez Urrutia, quien mantiene cuentas pendientes con los mineros de Cananea, y hay muchos problemas que se quedaron guardados, así como se le castigue por promover la violencia en el país.

El Vocero del Sindicato Nacional Democrático mencionó que Gómez Urrutia llegó a México cobijado con el fuero constitucional, por lo que no se ha actuado en su contra, pero dijo que ellos son los que tienen el documento en sus manos y deberían incluir a los grupos parlamentarios para demostrar que están trabajando conforme establece la Cuarta Transformación y lo que la gente pide.