Piden empresarios reducción del ISR

La iniciativa privada hizo un llamado a Diputados y Senadores a legislar a favor de empresarios y empresas, piden bajar los impuestos como el ISR que es de los mas altos ya que cada vez son menores los márgenes de ganancias que dificulta sigan en operación y ponen en riesgo las fuentes de empleo.

El Presidente de Coparmex Marco Ramón García pidió a los Diputados y Senadores hacer su trabajo y legislar a favor de quienes generan los empleos e ingresos económicos para millones de familias, como lo son las empresas.

Dijo que si bien México es un país con mucho potencial se necesita el apoyo para lograr mucho mas en este territorio tan basto, y para seguir con la creación de fuentes de empleo la iniciativa privada requiere condonación de impuestos, apoyos económicos, eliminación de trabas burocráticas que complican la permanencia de cualquier empresa.

“Con tantos impuestos ya no es posible mantener una empresa saneada y seguir contribuyendo, es necesario que los Diputados y Senadores mesuren este tipo de acciones y ayuden al empresario que son los que generan trabajo y economía, se necesita que las autoridades vean por la iniciativa privada”.

Aseguró que no se han visto que se legisle a favor del empresario o haya apoyos a favor de empresas sino acciones contrarias, con tanto impuesto cada vez les afectan mas mientras en muchos otros países hay apoyos decididos hacía este sector.

Resaltó que a nuevas empresas se les apoyan con recursos, estímulos, insumos y mejores tasas en precios de servicio o impuestos, pero no es posible que se de solo a quienes llegan a invertir por primera vez y no a quienes desde hace muchos años han creído e invertido en la región.