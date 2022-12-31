Piden extremar precauciones por asaltos

La Cámara Nacional del Comercio (CANACO) hizo un llamado a la población para extremar precauciones al momento de retirar dinero de cajeros automáticos y de igual forma, se pidió el apoyo de Seguridad Pública para mantener la vigilancia.

Se dio a conocer el caso de un señor que a punta de pistola, fue despojado de 14 mil pesos al salir del Mall Paseo Monclova, a donde acudió para retirar dinero del cajero, su familia señaló la falta de seguridad en los alrededores e hizo un llamado a la población para estar al pendiente y tener cuidado.

Al respecto, Arturo Valdés Pérez mencionó que es el primer caso de este tipo durante esta temporada decembrina, por lo que hizo un llamado a las autoridades para mantener la vigilancia y los rondines en el primer cuadro de la ciudad así como en los centros comerciales y cajeros de Monclova.

“Habíamos tenido cero asaltos y extorsiones, este sería el primero y que lástima porque íbamos bien y sin incidentes, sin embargo es un caso aislado ante el crecimiento de la economía este mes, gracias a la derrama de aguinaldo y ahorro”

Señaló que espera que eso no vuelva a pasar ya que aún quedan días de buena venta y de flujo económico en la localidad como en la región centro. También exhortó a la población a ir acompañados cuando acudan a los cajeros automáticos o a las tiendas departamentales, con el fin de evitar este tipo de situaciones.