Piden foros de discusión por terapias de identidad sexual

MONCLOVA., COAH.-Luego de recolectar más de 4 mil 802 firmas para pedir a los diputados que votaran contra la iniciativa de ley que pretende castigar con cárcel a quienes ofrezcan terapias a las personas con problemas de identidad sexual, el vocero de la Alianza Ministerial Evangélica de Coahuila dijo que se logró la entrevista con el Secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes y su consejero jurídico Valeriano Valdez para revisar el tema de la propuesta de iniciativa de ley presentada por la Diputada Martha Loera.

José Eduardo Pacheco mencionó que es bueno que se busque salvaguardar la integridad de las personas, pues están de acuerdo que en la transformación de una persona no se deben de emplear medidas o técnicas de fuerza o violencia, por lo que se informó que la iglesia cristiana evangelista utiliza un procedimiento evangélico para llegar al interior de la persona para transformarla.

Dijo que no es posible se busque crear nuevos delitos dándole preferencia o alta consideración a la población homosexual por encima de la población heterosexual, pues apuntó que una cosa es que no exista discriminación y otra muy distinta es que se les dé un trato preferencial.

El vocero explicó que un ejemplo tangible es el delito de homicidio, el cual las autoridades deben de perseguir y sancionar, pero el hecho de que la persona tenga una preferencia homosexual, bisexual, transexual o Transgénero no implica que ese delito deba tener una penalidad mayor, ya que se estaría apoyando la idea de ciudadanos de primera o de segunda solo por una preferencia sexual.

Mencionó que como iglesia están a favor de la familia conformada por mamá, papá e hijos, por lo que en el tema de las libertades todo ciudadano tiene la libertad de recibir terapias, consejería, técnicas y terapias para que cada persona de todas las edades viva la sexualidad de acuerdo a su propia decisión.

“Fue una reunión interesante, les planteamos que lejos de gobernar con perspectiva de género se tendría que pensar en legislar con perspectiva de familia, fortaleciendo los valores, principios que son necesarios para rescatar una generación que parece ser que se está perdiendo “.