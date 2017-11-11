Piden gastar aquí ahorro y aguinaldo

Integrantes de la Cámara de Comercio realizaron una caravana que recorrió diferentes avenidas de la ciudad para exhortar a las personas a comprar en los establecimientos locales, pues participarán en el sorteo de un vehículo último modelo.

A las 10 de la mañana del viernes, el presidente de la Canaco, José María Gil de los Santos, el presidente del Sorteo, Fernando Loera, así como integrantes de la cámara dieron el arranque a la caravana que recorrió las principales avenidas y bulevares de la ciudad.

Loera señaló que este sorteo se organiza para motivar las ventas de diciembre que el consumidor con tiempo programe sus compras en la ciudad, motivados por el sorteo anual que les da derecho a probar suerte con solo comprar en el comercio participante y tienen 89 oportunidades de ganar.

Dijo que el comercio organizado realiza este tipo de sorteo para incentivar el consumo de productos en establecimientos de la localidad, buscando que los consumidores tengan la oportunidad de probar suerte con los boletos que recibirán en comercios participantes.

Señaló que anualmente la participación de comerciantes crece, incluso este año la emisión de boletos crecerá porque el año pasado buen número de comerciantes se quedaron sin conseguir boletos, se agotaron entonces este año la intención es conseguir que todos participen.

“No hay duda que hay mucha aceptación entre los comerciantes, son conscientes del beneficio que les deja participar en el anual, es por ello que este año aumentamos a más de 450 mil boletos” recalcó.

Asimismo, Loera comentó que el sorteo anual de la cámara ha sido un ejemplo a nivel nacional, incluso recientemente fue publicado en la revista de la Concanaco donde dieron a conocer los buenos resultados que ha logrado.