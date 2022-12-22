Piden IP cuidar dinero por cuesta de enero

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) hizo un llamado a la población para cuidar lo que les queda del aguinaldo y ahorro con el fin de iniciar bien el 2023, y preparándose para enfrentar más problemas económicos.

México estaría al borde de una recesión económica en 2023, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), por factores internos, como decisiones políticas que enturbian el ambiente de negocios, y otros externos, entre ellos el rebrote de casos de Covid-19 en China, la guerra Rusia-Ucrania y la posible contracción en Estados Unidos.

Eugenio Williamson Yribarren presidente de la cámara de la construcción indicó que la inflación será uno de los principales riesgos para el país, pues enero y febrero serán meses clave para detectar si el aumento al salario mínimo aprobado para dicho año, es traslado por las empresas o no a los precios finales al consumidor.

“Está muy complicado y esperemos que no sea así, nosotros en la construcción como quiera tenemos ya la recesión económica desde hace tiempo y esperemos que no nos golpee más fuerte el próximo año aunque de eso no estamos tan seguros”.

Aseguró que esto podría cambiar de instalarse nuevas empresas en la localidad, que se muevan los contratos con los constructores de Monclova que tanto requieren de trabajo para no seguir saliendo a laborar a otras ciudades o estados.