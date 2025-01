Piden la unidad actores políticos

Regidores panistas como morenistas manifiestan que no existe rivalidad política ni enemigos entre los partidos, todos los involucrados en la vida política están comprometidos con la construcción de un clima de paz y tranquilidad.

Esto después de los recientes actos vandálicos ocurridos en las instalaciones municipales del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el síndico de vigilancia y regidores de ambos particos hicieron un llamado conjunto a la unidad, la paz y la tranquilidad en la política local.

"Estamos obligados a trabajar por la paz y la tranquilidad, sin importar las diferencias políticas. No creemos que estos hechos sean el reflejo de un clima de inestabilidad política, sino que son incidentes aislados que no deben escalar", expresó el síndico Leonardo Rodríguez.

Por su parte, el regidor panista Martín Gómez explicó que, aunque los detalles sobre los móviles detrás de los actos vandálicos en PAN aún no son claros, se están llevando a cabo investigaciones.

Se sabe que los cristales fueron rotos con un bate en el caso de MORENA, y probablemente luego se trasladaron los delincuentes al PAN, donde los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 de la noche.

Gómez también fue interrogado sobre si los responsables podrían ser ex trabajadores de la anterior administración que no fueron finiquitados.

A este respecto, señaló: "Yo conozco a la mayoría de los militantes y no creo que hayan sido ellos. Todos sabíamos que, al concluir la administración, algo como esto podría suceder. Pero el tema de las terminaciones laborales no tiene nada que ver con el partido, ya que eso no es responsabilidad nuestra", agregó.

Los partidos políticos deben generar condiciones adecuadas para que haya más tranquilidad. Estos actos no deben convertirse en una justificación para crear un clima de inestabilidad política, coincidieron los funcionarios.