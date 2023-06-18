Piden leyes severas por maltrato animal

Es necesario que las leyes sean más estrictas en el caso del maltrato animal, ya que todos los días se presentan casos de abandono y maltrato, sin que se castigue y apliquen sanciones a ls responsables.

Tras la liberación del ex bombero Jonathan Esaú “N” tras llegar a un acuerdo y el pago de la fianza de 200 mil pesos, para seguir el proceso en libertad, representantes de las asociaciones de mascotas piden que se aplique la justicia.

Ana Luisa García de la fundación “Patitas Peludas” lamentó que se haya concedido libertad condicional y esperan que se haga justicia, luego del caso de maltrato y las evidencias que lo demuestran.

Mencionó que desearía que las leyes fueran más enérgicas y que se aplicarán sanciones más severas, que establezcan un precedente en los casos de maltrato animal para crear conciencia entre la población.

Señaló que por desgracia a diario se registran casos de abandono y maltrato animal, pero que no se sancionan porque no se cuentan con las evidencias de ello.

En el caso del bombero se sancionó por el video que circuló en redes sociales y que tomó un giro político, pero existen muchos casos que han quedado impunes y que es necesario que se actúe en contra de ellos.

“Es algo que vivimos todos los días y nadie dice nada, esto (caso de bombero) se forjo o hizo ruido alrededor de lo político, es por eso que hizo mucho ruido, que bueno que aprendieron a la persona, que van a pagar con cárcel, con dinero”.

Señaló que es necesario contar con leyes más estrictas, más duras, con menos requisitos para hacer valida una demanda o un castigo.

Indicó que se ha intentado interponer denuncias por maltrato, pero no se toma la denuncia al no tener pruebas que lo confirmen, por lo que no se actúa en contra de los responsables.