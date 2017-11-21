Piden limpieza en la Deportiva

Vecinos de la calle Múzquiz de la colonia Deportiva se quejaron por el incumplimiento de la ruta de recolección de basura en el sector lo cual ha originado la saturación de basura en los depósitos de desechos.

Justo afuera del jardín de niños Francisco Zarco se encuentran los tres contenedores repletos de basura que emanan olores insoportables a las viviendas que están en la acera del frente.

María de los Ángeles Rodríguez fue la vecina que solicitó a las autoridades pongan un orden a la situación antes de que se torne un caso de gravedad.

Pues debido a que es mucha la cantidad de basura que se reúne en los contenedores, se ha visto que salen animales como ratas e infinidad de moscas, lo cual es antihigiénico para los habitantes del sector, sobre todo los de la calle Múzquiz.

Dijo que el problema es constante, pues siempre tienen qué solicitar apoyo a la Presidencia Municipal para que se hagan las cosas bien.