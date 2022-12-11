Piden más seguridad en Las Moritas

Monclova., Coah.- Vecinos de la colonia Las Misiones solicitaron el incremento en la seguridad del sector, ya que es una colonia muy concurrida y es necesario que se implementen rondines de vigilancia entre la población.

Claudia Isela Rodríguez, vecina del lugar dijo que se han dado algunos robos por lo que es importante que la policía realice rondines continuos toda vez que existen también instituciones educativas y es importante que cuiden la integridad de los estudiantes.

Por su martes la señora Matilde González Villa solicitó al Alcalde Mario Alberto Dávila Delgado enviar la cuadrilla de limpieza y servicios primarios, ya que existen una gran cantidad de pozos en el sector y los vehículos se dañan de forma continua.

También pidieron que los camiones recolectores de basura pasen más seguido, ya que en la colonia habitan muchas familias y constantemente los contenedores están llenos.