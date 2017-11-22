Piden mayor control sobre armas de fuego

Ante los acontecimientos registrados en las últimas semanas, en donde se han registrado enfrentamientos en bares y cantinas con el uso de armas de fuego, el Secretario General de la Sección 288, señaló que se debe tener mayor control de las autoridades en estos establecimientos, así como exhortó a los trabajadores a tener cuidado al acudir a este tipo de lugares.

Durante el mes de noviembre se registraron por lo menos tres enfrentamientos en bares con uso de armas de fuego, Mr. Mostacho, Bonanza y más reciente el bar Los Padrinos, en donde tras un conflicto se detonó un arma de fuego, esto sin contar con el homicidio del joven de 17 años en la avenida Las Torres.

Eduardo Jordán Mancha, señaló que es necesario que los trabajadores y la población en general tengan cuidado en todos los sentidos, sobre todo evitar conflictos si acuden a este tipo de establecimientos.

Mencionó que se sabe que en los bares y cantinas acuden personas armadas, más que para agredir, para defenderse, pero al momento de registrarse una pelea, salen este tipo de armas que pueden terminar con la vida de una persona.

Es por eso que señaló que es necesario que se refuerce la vigilancia en este tipo de lugares, así como pedir a las autoridades que se implementen los operativos de vigilancia, en bares, cantinas, cajeros y en toda la ciudad, pidiendo que los vigilen y no los estén cazando, asimismo pidió a los trabajadores que no se expongan y no carguen sumas grandes de dinero a la hora de salir.