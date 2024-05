Piden no dejar a niños usar redes sociales.

La Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) de Monclova exhortó a los padres de familia el evitar que los niños usen las redes sociales o tengan celular para evitar el acoso o "grooming", al registrarse casos de niños que se comparten fotos subidas de tono.

El llamado grooming son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual.

Pero también existen diferentes tipos de vulneraciones entre los menores de edad, sobre todo cuando entre ellos mismos se comparten fotos o videos de alto contenido sexual.

Con la finalidad que esto no siga ocurriendo y los niños no sean vulnerables, la Subprocuradora de Pronnif, Martha Lucía Herrera dijo que en primera instancia los niños no deberían de tener redes sociales o celular como tal. En primer lugar porque en las aplicaciones se detalla que la persona debe ser mayor de edad y los padres de familia deberían ser más responsables.

"Siempre ha habido muchas formas de acoso, delictivas, de estafa y ahora con las redes sociales se apertura más este tipo de modalidades, en las que se busca acosas y abusar de niñas, niños y adolescentes".

Señaló que los padres de familia debe de ser súper conscientes del riesgo que implica el internet para los menores de edad, independientemente de los acosadores, de todo el contenido que existe en la web y plataformas, que no son aptas para los niños.

"Ellos todavía no tienen la capacidad de entender, comprender o asimilar y que está en todos lados este material, nosotros como padres hay que elevar el cuidado de con quienes hablan, de qué hablan y que se envían"