Piden obreros más seguridad

El Secretario General de la Sección 288 señaló que ante los hechos registrados el pasado fin de semana y por la derrama económica que se registrará en el mes de diciembre, es necesario que las autoridades redoblen esfuerzos para garantizar la seguridad.

Tras el asalto que se registró en una vivienda de la colonia Los Bosques, donde una persona armada asaltó a un grupo de jóvenes que estaban en una fiesta, Eduardo Jordán Mancha dijo que es necesario tomar acciones al respecto.

Señaló que ya cuando una persona irrumpe en un domicilio particular se está teniendo una agresión muy fuerte en contra de la seguridad de las personas, situación que no se puede permitir que suceda.

Es por eso que ante una situación de este tipo es necesario que las corporaciones policíacas tanto municipales como estatales redoblen los esfuerzos en la vigilancia de la ciudad, con el fin de evitar que se presenten este tipo de hechos, sobre todo por la derrama económica que se registrará en el mes de diciembre, así como las festividades.

Mencionó que se está teniendo acercamiento con las autoridades municipales para atender este tema y dijo que los elementos deben realizar un buen trabajo a fin de no empañar el desempeño que han tenido los alcaldes durante estos años.

“Debemos de confiar en ellos (policías) sabemos de antemano que hay de todo, buenos y malos elementos, pero ahí actúa el que comanda con el fin de que se hagan las cosas de la mejor manera y no haya ninguna reclamación”, indicó.