Piden obreros trabajo en Coparmex

Incrementa el número de solicitudes de empleo entre los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en su mayoría son empleados de Altos Hornos de México que esperan ser aceptados y no tener problemas con el Seguro Social.

Fue desde el mes de febrero y marzo cuando los trabajadores sindicalizados y de confianza de AHMSA empezaron a resentir y extrañar sus pagos, al retrasarse más días entre cada uno. Momento que fue aprovechado por algunos para buscar trabajo en Estados Unidos, pero la mayoría se quedó en la región emprendiendo un negocio o empleándose en otra empresa.

Mario Coria Rohell presidente de la Coparmex mencionó que han estado tocando puertas en los diversos negocios y áreas como mantenimiento, pintura, soldadura, pailería y más servicios.

“Todos los días en los negocios adheridos a Coparmex y de otras cámaras, hay gente solicitando y buscando oportunidades desde que les pedían asistir solo por tres días a trabajar, viendo la necesidad y la falta de pago aproximarse”.

Señaló que espera que no se alargue la situación y que las declaraciones entre Alonso Ancira y el presidente Andrés Manuel López Obrador se conviertan en acciones, para que los obreros dejen de cuestionarse sobre qué les espera en un futuro.

“Se dice más fácil que hacerlo pero hay que ser constantes y tener paciencia, aprovechar todas las oportunidades que se presenten por el momento, nosotros como cámara trabajaremos para que tengan seguro al emplearse con los socios, estamos en ello”