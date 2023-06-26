Piden prevenir cáncer de piel

MONCLOVA., COAHUILA.-La ola de calor trae consigo diversas enfermedades, sin embargo la exposición continua a los rayos del sol puede generar enfermedades de la piel, entre la más peligrosa se encuentra el cáncer, por lo que es importante evitar la sobre exposición y tomar medidas de protección para evitar esta enfermedad.

Faustino Aguilar Arocha dijo que son las personas de piel clara las que más riesgo corren de sufrir cáncer de este tipo si se exponen al sol de manera continua, pero además las personas que trabajan a la intemperie como son los trabajadores de la construcción, quienes laboran en carretera y los oficiales de tránsito que se encuentran en las calles son los más expuestos.

Dijo que el exponerse a los rayos del sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde genera un riesgo extra pues es cuando más directo pega el sol en la tierra, por lo que recomiendan evitar los periodos prolongados así como usar ropa que pueda proteger la piel y sobre todo el rostro de los rayos UV.

El jefe de la jurisdicción mencionó que utilizar sombrero, gorra o visera protectora es una buena acción para evitar quemaduras por el sol así como el cáncer de piel, por lo que las personas deben de tomar en cuenta las recomendaciones y utilizar protector solar factor 50 o más.

“Debemos de tomar en cuenta la utilización de mangas largas, sombrero, gafas de sol, evitar métodos de bronceado artificial y la sobre exposición al sol, examinar cualquier cambio en los lunares o la aparición de manchas con bordes irregulares, toda vez que esos son los primeros síntomas de cáncer de piel”.