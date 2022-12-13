Piden regrese en obras dinero AH pagó a PEMEX

El estado de Coahuila y la región Centro han sido abandonados por el Gobierno Federal en materia de inversión, por lo que sería bueno que el dinero que AHMSA pagó a PEMEX, se invierta en la localidad.

Son 54 millones de dólares los que la empresa acerera entregó a PEMEX, como parte del segundo pago, mil 100 millones de pesos que se entregaron a la federación, y son más de 2 mil millones de pesos los que se pagaron en el último año.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático señaló que no hay información sobre el uso de este recurso que se da a Gobierno Federal, en que se emplea, por lo que no existe transparencia.

En un inicio el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, señaló que el recurso se emplearía para la compra de fertilizante para apoyo al campo, sin embargo no sucedió.

El portavoz sindical comentó que sería favorable que el recurso o parte del recurso que dio la empresa monclovense, se destinará a proyectos de inversión y de infraestructura para la región y de esta manera atraer mayores fuentes de empleo.

Señaló que durante años, la región ha sido abandonada por la federación, sin que se lleven a cabo obras para el beneficio de los municipios.

Mencionó que este es un dinero que se genera de la actividad de la región, por lo que se debería regresar una parte o todo, y de esta manera impulsar el desarrollo de la región y del estado.

Lamentablemente, dijo, la federación destina la mayor parte del recurso a los estados del sur, desapareciendo fondos como el Minero, que representaba un beneficio para la gente de la Carbonífera pero se dejó de dar y este recurso, se destina a zonas en donde no existe la minería.