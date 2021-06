Piden regularizar autos americanos

Coahuila

Y que sea a bajo costo.

Presentarán iniciativa de ley para la regularización de autos americanos.

Frente Cardenista está listo para hacer una nueva solicitud de iniciativa de ley con los nuevos legisladores para lograr la regularización de autos americanos y con esto beneficiar a cerca de 11 mil familias en la Región Centro a conservar su patrimonio.

Así lo comentó Mario Garza Pérez, Presidente del Frente Cardenista quien dijo que en la anterior metieron solicitud de regularización de autos chuecos pero fueron prácticamente defraudados pues todo quedó en promesas.

Lo que quieren hacer con los nuevos diputados es esa solicitud pero que el tramite sea a bajo costo para una regularización no se puede pagar tanto efectivo por parte de quien tiene un auto chueco, explicó que son arriba de 40 o 55 mil pesos pero no tienen para pagar no se puede pagar.

"Le echan la culpa a senadores pero debe quedar fuera porque se vote a favor, la vez pasada solo voto PRI, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, los otros no, lo que se necesita es que esa regularización sea a bajo costo con una iniciativa de representantes de Coahuila, será a nivel nacional", comentó.

Dijo que desde 1992 fueron los primeros diputados que lanzaron la primera regularización de autos chuecos que votaron a favor los del Frente Cardenistas y desde entonces no hay una regularización.

Comentó que a nivel Regional Monclova, Frontera y Castaños tiene casi 11 mil afiliados que tiene autos americanos que hace solo una aportación voluntaria para tener el respaldo de la organización.

Todos ellos quieren pagar sus vehículos para tener placas mexicanas, pero el mismo gobierno los están frenando, con la pandemia ha disminuido el cruce de autos americanos, hay un bajo índice con lo que trabajan es con los que tienen los vehículos aquí, de un 100% un 20% disminuyó no se han visto autos americanos de reciente procedencia.