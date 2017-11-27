Piden revisar tanques, manguera y regulador

Al registrarse el primer accidente con un tanque de gas de la temporada, la Dirección de Protección Civil hizo un llamado para la revisión constante del estado de mangueras, reguladores y cilindros.

El accidente ocurrido en la calle Jesús Silva con Allende, afortunadamente no pasó a mayores, pero es necesario atender el llamado de atención, expresó Carlos Herrera director de Protección Civil.

Comentó que en la vivienda en donde se encontraban dos mujeres de la tercera edad, hubo una acumulación de gas y esto ocasionó la explosión.

Las mangueras del gas tenían una deficiencia, hubo una acumulación de gas, al abrir la perilla y prender se presentó la explosión que afortunadamente no pasó a mayores.

“Solo fue un flamazo, el cilindro era de 10 kilos, si fuera más grande y no hubiera ventilación la tragedia hubiera sido muy grande”, comentó el Director.

Hizo un exhorto a los ciudadanos para que revisen el tanque de gas, que no haya fuga, que revise las mangueras y las conexiones para evitar contingencias.

Dijo que la mayoría de las personas lo dejan a la decidia porque no saben cómo revisarlo o no saben cómo reparar las fallas que se presente, comentó que el personal del departamento de Protección Civil está para brindarles la atención pero también la asesoría para evitar contingencias.