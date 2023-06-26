Piden sanción al Morena y Verde

Luego de que los dirigentes de Morena, Partido Verde y PT empezaron a moverse rumbo a los comicios presidenciales de 2024, el Partido Revolucionario Institucional esperará los tiempos construyendo una alianza ciudadana con el PAN y el PRD, dijo la dirigente del tricolor en Torreón, Verónica Martínez.

En tanto, los dirigentes nacionales de estos institutos políticos se están poniendo de acuerdo para seleccionar el método de elección del candidato, explicó la senadora.

Comentó que tanto en el PRI, como en el PAN y el PRD tienen buenos perfiles y en ese contexto habrá que esperar los tiempos para terminar de definir cuál será el método de selección de su abanderado.

Sin embargo, dijo, los de Morena y del Verde ya llenaron las ciudades de bardas y de espectaculares, manifestó que estos partidos siempre se han caracterizado por violar la ley electoral.

“Se han caracterizado por romper las reglas, por hacer todo lo contrario a lo que la ley marca, pero es lamentable, ojalá se les aplique alguna sanción, porque tienen que aclarar de dónde están saliendo los recursos para pagar esa publicidad, al final de cuentas es una campaña anticipada y todo mundo lo sabe”, explicó.

Va a ser una elección con una gran participación, tal como se vio en el proceso que se vivió en Coahuila y Estado de México, según dijo.