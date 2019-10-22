Piden sangre para Ángel

Amigos y familiares piden donadores para el joven Ángel Sandoval quien se encuentra hospitalizado en la Clínica 7 del Seguro Social, su novia Deba agradeció a las personas que se han acercado a donar sangre O positivo y pidió oración para su pronta recuperación.

Fue en la mañana del domingo cuando los tres jóvenes circulaban a exceso de velocidad sobre la avenida Las Torres con dirección al sur de la ciudad, Antonio Ramos iba manejando cuando perdió el control y se estrelló contra un camión de pasajeros quedando prensado junto a Alexis Reyes, ambos perdieron la vida mientras que Ángel fue trasladado al Seguro Social y es reportado en estado de coma.

Mediante redes sociales, su novia Deba escribió: “Mi amor todo va a salir bien, te vas a recuperar pronto y vas a tener la fuerza y valentía para salir adelante, volverás a ser el mismo de antes. Siempre estaré para ti y más en estos momentos, eres mi vida y estoy segura que pronto te veré, amigos ayúdenme a orar por el que todo salga bien, ahorita arriba ya tienes dos ángeles que te cuidarán y te van a proteger siempre”.

Amigos y familiares agradecieron a los que ya han visitado a Ángel en el hospital y por haber donado sangre, las personas que deseen ayudar pueden comunicarse al número 8661221559 con Daniela Campos.