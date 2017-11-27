Piden se amplíe cobertura celular

Al continuar la remodelación de la carretera San Pedro-Cuatrociénegas, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) solicitará se amplíe la cobertura de la señal de teléfono celular a lo largo del trayecto.

Recordó que en la remodelación de la carretera se ha hecho una inversión de más de mil 600 millones de pesos, lo que permitirá conectar más rápido y seguro a la región Centro con la Laguna, pero es necesario mejorar la conectividad de telefonía celular.

El presidente de la CMIC, Ricardo Gutiérrez González, comentó que afortunadamente continúan los trabajos de ampliación de la carretera, pues las diferentes constructoras están haciendo su trabajo en diferentes tramos.

Aseguró que esta importante carretera permitirá conectar a la región Centro con la Laguna, permitiendo más rápido el desplazamiento de las personas y las mercancías que tienen que llegar a la frontera del país.

Señaló que uno de los problemas que tiene esta importante carretera es que a la altura de la Poza de la Becerra de Cuatro Ciénegas, se va la señal de celular por un tramo de cerca de 200 kilómetros.

Dijo que es un tramo bastante importante, es por ello que en caso de alguna emergencia dificulta mucho la comunicación con otras personas o las propias autoridades para pedir auxilio.

“Son cerca de 200 kilómetros los que no hay señal, en caso de una emergencia es imposible comunicarse con alguien para pedir ayuda, es por ello que pedimos a la SCT haga las gestiones necesarias para que cambie esta situación” recalcó el líder de los constructores.

Asimismo, Gutiérrez González comentó que es importante que las autoridades hagan las gestiones necesarias al menos con las principales compañías telefónicas para que instalen el equipo necesario que permita la señal durante este tramo y volverla más competitiva.