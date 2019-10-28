Piden seguridad para área comercial

Ante la cercanía del “Buen Fin” y la derrama económica por la temporada decembrina, la Cámara de Comercio solicitó a Seguridad Publica y Guardia Nacional aplicar una estrategia en áreas comerciales de la ciudad a fin de brindar seguridad a clientes y comerciantes.

El Presidente de Canaco Ricardo Zertuche Martínez dio a conocer que en pasados días sostuvo una reunión con el Director de Seguridad Pública Fernando Olivas para pedir la aplicación de estrategias de seguridad ahora que se avecina el “Buen fin”.

Ricardo Zertuche Martínez, Presidente de Canaco.

Dijo que la respuesta por parte de Seguridad Pública fue positiva y en un plazo de cerca de 10 días se reunirán nuevamente para dar a conocer a los comerciantes las medidas de seguridad que se aplicaran en la temporada que se avecina de gran derrama económica e incremento en ventas y flujo de clientes en las zonas comerciales.

Señaló que básicamente pidieron se incrementen los rondines en distintos horarios y las zonas comerciales que hay en el municipio, puede ser con policletos y la Canaco esta dispuesta a apoyar en lo que sea necesario para lograr seguridad al 100 por ciento.

Resaltó que también pidió a la guardia nacional a través del nuevo coordinador en la región Eduardo Marrufo, que se sumen al proyecto se seguridad en la importante temporada que se avecina y recibieron una respuesta favorable, estos elementos realizaran rondines también por los sectores comerciales como una medida para la prevención del delito.