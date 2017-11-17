Piden suspensión del comandante “Ranger”

El abogado Ulises Ricardo Ayala Estrada pedirá formalmente la suspensión del comandante “Ranger” y dos policías de Seguridad Pública, luego de la denuncia por allanamiento de morada, abuso de autoridad, lesiones y robo que sufrió en su domicilio.

Lo que antes inicialmente tramitó fue una queja dentro de la misma Fiscalía que es responsable de los servidores públicos, ahora lo hará ante la Contraloría Interna de Servidores Públicos, con fundamentos de hecho y derecho recabando pruebas, videos, fotografías y testimoniales.

El martes estará en Presidencia Municipal para presentar formalmente una queja que de acuerdo al Código Municipal, que indica que cuando un servidor público esté en un proceso penal tendrá que separarse del cargo.

“No pueden estar en un cargo público mientras llevan un proceso legal penal, aunque no esté definido por autoridades y mientras está la investigación ello no pueden seguir como servidores públicos”, comentó.

La denuncia es contra el comandante del grupo Gatem, Carlos Francisco Reyes Cardona mejor conocido como el comandante Ranger y a dos oficiales de Seguridad Pública que hicieron el Informe RCP que vinculan un acto jurídico falso y se contempla en el código que es un delito para servidores públicos.

Los elementos son Pedro Emmanuel de Jesús Sánchez Pecina y William Zárate Guerrero, que son los que firmaron y simularon el acto jurídico que se le imputó en ese momento.

“Se rigen por un Código Municipal que establece que pueden ser separados del cargo, lo estoy fundamentando, la presidencia por medio de la contraloría tendrá que responder conforme a derecho, sería una suspensión temporal y hasta que se resuelve su situación jurídica pero con el procedimiento del Código Penal”, comentó Ulises Ayala.

Señaló que seguirá con este proceso pues no es correcta la manera en cómo los elementos del Gatem ingresaron a su domicilio y cómo lo trataron, violando sus derechos y que los dos policías realicen un informe falso.