Piden tener cuidado de las bajas temperaturas

Con el fin de evitar fallecimientos o accidentes al interior del hogar, el comandante de Bomberos Julio Ríos Cortes, dijo que se debe tener cuidado con braseros, calentadores de leña o de gas, porque una falla en la línea de gas o no dejar salida para el CO2 que produce los braseros, pueden representar la pérdida de vidas o accidentes.

Lo anterior lo dio a conocer el funcionario municipal, por las bajas temperaturas que se espera lleguen a la región la próxima semana, pero que desde este jueves se han comenzado a sentir, por lo que personal de Bomberos en coordinación con Protección Civil, han visitado las colonias de la periferia, para hacer entrega de ropa invernal y colchas, además de colocar hule en las viviendas más humildes.

Dijo es en las colonias de la periferia donde el frío pega con mayor fuerza, por lo que acostumbran introducir braseros para poder soportar las congelantes temperaturas, con el riesgo de intoxicación que esto representa.

Por otra parte, hizo la recomendación a quienes utilizan calentadores de gas, revisar que la línea esté en buenas condiciones y que no presente fugas, y si el tanque tiene más de diez años de antigüedad, lo mejor es no llenarlo, pues la presión y lo antiguo del tanque, podría generar alguna fuga, sobreviniendo algún accidente, del que dijo podría ser fatal.