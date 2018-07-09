Piden un lugar para pentatlón

CASTAÑOS .-Padres de familia mostraron su inconformidad el día de ayer, pues sus hijos que pertenecen al pentatlón de este municipio, ya no les permitieron practicar en el Magisterio donde tenían más de un año practicando, donde la maestra Josefina Quintero les dijo que era un mal entendido.

En reiteradas ocasiones han intentado hablar con el alcalde Enrique Soto Ojeda, pero no han tenido una respuesta favorable.

Madres de familia destacan su inconformidad.

La mañana de ayer se ubicaron frente a la Presidencia Municipal para que los niños continuaran con su práctica de rutina, esto en forma de protesta para que se les reubicara en algún lugar.

Fabiola Sánchez, Sonia Bocanegra, Patricia Gutiérrez, fueron algunas madres de familia que estuvieron realizando la queja, pues ellos se coordinan y hacen eventos para recaudar fondos y equipar este equipo de pentatlón.

Así mismo dijo que siguen carentes de cosas, como colchones, uniformes, material que utilizan, pues ellas han visto un cambio radical en sus hijos, pues con la disciplina del pentatlón les ha ido amoldando el carácter.

Indicaron que solo esperan que los reubiquen donde mismo, ahí en el Magisterio, ya que solo ocupaban el área de canchas, donde estaban siempre y tenían limpio el lugar a pesar de que nunca se les cobró cuota alguna.