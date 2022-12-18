Piden utilizar cubrebocas si están enfermos

La Cámara Nacional del Comercio exhortó en a la población a ser responsables y usar el cubre bocas al presentar síntomas de gripe, esto ante el aumento de casos de Coivd-19 y otras enfermedades en la región centro.

En los negocios adheridos a la cámara se están siguiendo algunos protocolos como el aplicarse gel antibacterial y hacer un llamado a la población que muerte síntomas de gripe que puede ser relacionada a coronavirus, aunque es un virus más atenuado y menos dañino para la salud.

“Siempre hemos acatado las normas que nos dictan en la región centro como en el resto del Estado y si la Secretaría de Salud dice que otra vez hay que usar el cubre bocas, se volverá a usar ya que es para ayudarnos y que no incrementen los casos”, dijo Arturo Valdés Pérez.

Indicó que el personal usa el cubre bocas y en caso de enfermarse, se les dan los días correspondientes para que se reponga y que el virus no se esparza entre los clientes o demás compañeros de trabajo.

“Hay que ser muy cautos en esto y prevenir ya que de lo contrario, el comercio local se vería afectado y lo que queremos es no llegar a los puntos críticos que teníamos anteriormente”.

Ahora en Coahuila existen 428 casos activos de Covid-19, de los cuales 17 se encuentran en Monclova, 10 en Frontera, 9 en Castaños y 1 en Abasolo, además que la Clínica 7 del Seguro Social cuenta con 1 paciente internado.