Piden vigilancia en la Margarito Silva; Ladrones asolan colonia

Vecinos de la colonia Margarito Silva, piden al ayuntamiento de Monclova que se refuerce la vigilancia en este sector, debido a que existe un grupo de personas que rondan de manera constante los domicilios.

Jesús Martínez García, quien vive en la calle Francisco I. Madero, y quien padece de una discapacidad, expresó su preocupación, señalando que la falta de vigilancia ha generado un ambiente de constante zozobra entre los habitantes.

"No tenemos tranquilidad, no puedo dormir por el miedo a ser víctima de los ladrones, nos sentimos molestos y desprotegidos".

Mencionó que los vecinos tienen miedo de denunciar los hechos, por miedo de represalias de las personas de ese sector, por lo que callan ante los abusos.

Comentó que se han hecho reportes al 911, pero no han sido atendidas por las autoridades, quienes no acuden para detener a las personas. Los vecinos pidieron incrementar los rondines de vigilancia, así como la iluminación, ya que existen áreas en las que no se cuenta con luz, que es propicio para que estas personas cometan su delito.