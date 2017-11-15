Piden vigilancia por derrama económica

Ante el anuncio que dio Altos Hornos de México sobre la derrama económica que se dará a partir del 5 de diciembre con el pago de ahorro y aguinaldos, la Sección 288 solicitó a las autoridades que se refuerce la vigilancia en cajeros, y en el primer cuadro de la ciudad para evitar los asaltos.

Sin duda una importante derrama económica con la erogación de más de mil millones de pesos por parte de la siderúrgica, ante la cual el Vocero de la Sección 288 recomendó a los trabajadores que cuiden el dinero que es producto del esfuerzo de todo el año y lo inviertan lo mejor que se pueda.

En cuanto a la erogación que se realizará entre trabajadores de esta sección sindical, Haziel Valdés Orozco prefirió omitir cantidades por seguridad de los mismos trabajadores ante los delitos que se pudieran presentar.

Comentó que los funcionarios del comité local ya iniciaron los recorridos por los municipios para pedir que se refuerce la vigilancia en las fechas en las que se entregará esta prestación y de esta manera evitar que se cometan delitos.

“Tenemos indicadores que durante estas fechas se incrementa todo tipo de extorsiones, robos, así como abusos policíacos, por lo que se pide que se platiquen con los elementos para evitar este tipo de cosas”.

A partir del 5 de diciembre comenzarán a recibir los trabajadores de Altos Hornos el dinero correspondiente a esta prestación, en donde se mencionó que la mejor inversión que se puede hacer es en la familia.