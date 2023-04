Piedad para Belinda

Trabajadora de confianza con más de 16 años desempeñándose en el área de Laboratorio Metalúrgico siderúrgica 1 de la empresa Altos Hornos de México clama piedad para su hija Belinda Guadalupe quien ha sufrido desde su nacimiento por una enfermedad, y que gracias a los gastos médicos mayores que ofrecía la siderúrgica se estuvo atendiendo, pero a raíz de la crisis por la que atraviesa AHMSA ya no ha podido solventar los gastos que requiere para mejorar la calidad de vida de la pequeña Belinda de 8 años de edad, aunado a la falta de pago de nómina cada día que avanza son frustrantes.

Reyna Isabel Herrera Romo relató para Periódico la voz que desde el pasado 20 de enero del año en curso ya no cuenta con seguro de gastos médicos mayores, situación preocupante ya que ha sido utilizado desde el nacimiento de su hija por una malformación única en el mundo y ahora que no se cuenta con el seguro en el caso de la niña no puedo contratar otro seguro de gastos médicos mayores ya que la menor tiene que estar completamente sana para poder asegurarla.

Reyna Isabel informó que durante su embarazo trabajo en condiciones de seguridad e higiene no adecuadas en el área química de laboratorio metalúrgico siderúrgica 1, ya que estuvo expuesta frecuentemente y trabajaba sola en turno, demasiadas horas con sustancias químicas peligrosas, por orden de su jefa.

"Cuando mi hija nace con todas estas malformaciones me dicen que fue porque yo tal vez me drogaba o inhalaba sustancias toxicas y fue por tener contacto con las sustancias químicas peligrosas y vapores en el área de trabajo haciendo una investigación el Dr. (Miguel Angel Bonilla) (+) Que en paz descanse. Enterando al Lic. Alonso Ancira de lo que ocurría aceptando el daño a mi salud y la salud de mi hija y apoyándome con los gastos desde que mi hija nació como un acuerdo de Empresa Y Trabajador y acepte la ayuda dándome medicamentos, pañales, pago de consultas, internamientos, gastos de trasportes llevándome a monterrey o cubriendo todo tipo de gastos relacionados a las complicaciones de salud de mi hija y en ocasiones autorizándome prestamos especiales de 100 mil pesos, solicitándolos con apoyo del doctor Miguel Angel Bonilla(+), apoyándome con permisos desde que mi hija nació y ( permisos con goce de sueldo.)"

Actualmente se encuentra desesperada ya que la pequeña Belinda necesita medicamentos estudios y atención médica, y al día de hoy no cuenta con el dinero para llevarla al hospital, por lo que decidió realizar una carta y enviársela a Alonso Ancira Elizondo pidiendo piedad y se le dé a su hija el seguro de gastos médicos mayores con una suma que nunca se termine y una pensión para ella, ya que si se vende la empresa su hija quedaría sin el apoyo.

Belinda Guadalupe de 8 años de edad padece de Malformaciones en el Intestino, Malformación en el ano, Malformación en el recto, Malformación en la columna, Malformación en el corazón, Malformación vaginal, Malformación en uretra, Malformación en los riñones: tiene un riñón más pequeño y reflujo que hasta el momento están pendientes estudios, Malformación en vejiga.

Agradezco infinitamente todo el apoyo que se me ha dado este tiempo, sin su ayuda no lo hubiera logrado y sin esta ayuda que le pido a usted Lic. Alonso Ancira Elizondo no lo lograría, estamos a medio camino y no podemos quedarnos así mi hija ha pasado por tanto y ha sido muy fuerte ella tiene muchas ganas de seguir luchando por su vida nunca terminaría de agradecer tanto que me han apoyado es por eso que me atrevo a decirle a usted Lic. Alonso Ancira tenga piedad en cuanto a la enfermedad de mi hija Belinda Guadalupe, ya que ha sufrido demasiado desde que ella nació y al igual yo como madre me duele mucho ver a mi hija con tantas complicaciones de salud y pido con mucha fe que se le dé a mi hija el seguro de gastos médicos mayores con una suma que nunca se termine y una pensión para ella ya que si se vende la empresa mi hija quedaría sin el apoyo que siempre ha recibido agradezco infinitamente a el Lic. Alonzo Ancira y Lic. Jorge Ancira, Dr. Ignacio Saldaña, Ing. Lorenzo González. Así mismo solicito la intervención del Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador para que se intervenga y apoye a la menor.