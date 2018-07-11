Pierde bebé vista por convulsiones

Génesis Abigail Vargas Gámez, es una pequeña de un año cinco meses con problemas de epilepsia de difícil control, se encuentra hospitalizada en la Clínica del IMSS en Monterrey donde no le han dado un diagnóstico, la niña ya perdió la vista.

Karina Villasana es su madre, se encuentra desesperada, quiere que su hija sea trasladada a la Ciudad de México antes de que las convulsiones provoquen más daño en su cerebro.

La pequeña nació muy sana y con el paso del tiempo se presentaron las convulsiones, al principio eran por corto tiempo, después fue incrementando hasta la última vez que pasó por un estado convulsivo de tres días en la Clínica 25 en Monterrey, Nuevo León.

Cada vez presenta más daño, la pequeña ya perdió la vista.

Estas convulsiones han dañado parte de su cerebro y no se le brinda la atención adecuada, ayer le informaron de una desmonetización en la parte central de su cerebro lo que puede ocasionarle una parálisis cerebral.

Su madre busca que por medio del IMSS trasladen a su hija a la Ciudad de México al Hospital de la Raza, en donde le aseguran que recibirá una mejor atención porque cuentan con el equipo necesario, pero no le dan el pase.

A través de las redes sociales se dio a conocer el caso, con la intención de que personal del mismo IMSS puedan darle un mejor diagnóstico o bien un neurólogo particular pueda brindar la atención.

Karina Villasana dijo que su esposo trabaja, ella también lo hacía pero cuando la niña empezó a sentirse mal dejó de trabajar, ya tiene más de tres meses en Monterrey, además tiene un niño de 11 años que está al cuidado de sus abuelos.

La situación es difícil, son muchos gastos los que realizan, alimentos, traslados en la ciudad, 866 109 08 32 es el número de la madre de la menor para la gente interesada en colaborar pueda comunicarse con ella.