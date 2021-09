Pierde taxista su pierna

Luis Alberto Carranza, mejor conocido como "el oso", es un taxista de más de 20 años de experiencia, acostumbrado a trabajar y llevar sustento a su hogar donde vive con su madre, sin embargo que en unos cuantos meses su vida cambió drásticamente, al grado de caer en la depresión, por lo que actualmente busca ayuda de manera urgente.

En el mes de marzo se le detectó una complicación derivada del problema de diabetes que padecía desde ya tiempo atrás, sin embargo se le dijo que sería una intervención básica para "rasparle" la plante del pie y retirarle un problema de la misma.

La complicación fue meses más tarde cuando el diagnóstico arrojó que tenían que amputarle la pierna por encima de la rodilla, puesto que la diabetes había complicado la sanación de la herida y esta se había extendido en toda la extremidad.

"Yo caí en una depresión, pues nunca me esperé eso, yo siempre me he dedicado al taxi y a veces sale para comer, a veces no sale ni para pagar la renta pero actualmente la cosa se ha complicado más", comentó de entrada el ruletero.

El amputarle una pierna prácticamente lo dejó sin posibilidades de conducir una unidad "estándar", lo que había hecho los últimos 20 años de su vida; y por demás la situación económica se complicaba, por lo que luego de tres meses encerrado en casa, tomó valor y se decidió a regresar al "ruleteo".

"Pedí ayuda a un ingeniero que es con quien ya había trabajado y me brindó un vehículo automático, aquí solo utilizo la pierna que me queda y voy sacando poquito, la situación es que requiero una prótesis que tiene un valor como de 100 mil pesos, aproximadamente", indicó.

Ha sido gracias a la ayuda de la fundación Soplando Vidas, que se logró una reducción considerable y el costo dela prótesis se consiguió en poco menos de 50 mil pesos, sin embargo el obstáculo es el mismo, pues con un trabajo irregular mediante el taxi y con las obligaciones del hogar el hombre, habitante de la colonia colinas de Santiago.

Actualmente solicita el apoyo de la sociedad para poder recaudar ayuda económica y poder cumplir con su objetivo de adquirir la prótesis; por lo que pone a la disposición el número de cuenta 4217 4700 4420 7716, para poder recibir aportaciones voluntarias o bien ayuda directa al número 866 1470267.

El conductor de la unidad 88, d la línea Taxi amigo, agradeció de antemano el apoyo que s epoda brindar mediante este medio y a través de la asociación Soplando Vidas, quienes son quienes iniciaron la actividad de recaudar fondos, además de lograr conseguir la reducción en el costo de la prótesis.

Finalmente el experimentado taxista, condición por sus amigos como "El Oso", dijo que toda ayuda es buena y que seguirá trabajando para salir adelante y sacar adelante a su madre, quien también padece alguna discapacidad y que la mantienen por largos periodos en cama, complicando aún más esta situación que de unos meses a la fecha se ha ido agravando considerablemente.