Poca venta de juguetes

Juguetes en “cartón” que cuestan 60 pesos, otros también económicos de 200, pero los más funcionales con acciones especiales van desde los 350 hasta los mil 200 pesos, este es el dinero que debe llevar Santa por niño a los puestos de la fayuca.

El comerciante Marco Antonio Solís destacó que esperan que esta semana las ventas aumenten, porque hasta ayer no eran lo que esperaban.

Sin embargo, se mostró muy entusiasta de que en estos días y hasta el próximo fin de semana, Santa Claus los visite para llevarse los juguetes de los niños.

En otros puestos de venta, hay juguetes que se venden en piezas pequeñas y se exhiben en cartón, que cuestan 50 a 60 pesos, y estos son los regalitos más humildes.

Pero Marco Antonio al momento de ser entrevistado dijo que hoy en día los carritos de control remoto no pasan de moda, y es lo que más les llama la atención a los niños.

El comerciante con más de 35 años de ventas en la fayuca, destacó que todos los años, Santa busca juguetes de Spiderman, Dragon Ball Z, y personas así que siguen vigentes en las caricaturas y películas infantiles.

El comerciante advirtió a Santa que para un regalo a un niño especial, debe llevar entre 350 hasta mil 200 pesos, si el niño se ha portado bien todo el año.