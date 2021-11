Pocas ventas en "Buen Fin"

Estuvo difícil la semana establecida para El Buen Fin, señaló Arturo Valdés, dijo que no ayudó mucho el hecho de que no se hayan adelantado ahorros ni aguinaldos y esperan que para el mes de diciembre sí haya un incremento considerado en las ventas.

"Todavía no hay cifras, empezaremos a levantar la encuesta para ver que sí hubo ventas, de que hubo, sí hubo pero no como hace dos años, estuvo muy tranquilo", comentó Arturo Valdés; presidente de la Canaco.

Dijo que no hubo tanta venta porque no se adelantaron aguinaldos ni ahorros, no se motivaron aun así esperan que se haya cumplido la meta y superar lo del año pasado.

Este fin de semana se vio movimiento, fue fin de semana, quincena, puente, la gente salió a los centros comerciales pero no todos compraron.

"Hay que valorar las ventas para saber que tal nos fue, el año pasado fue más difícil, la gente de plano no salió y muchos ni siquiera abrieron su negocio, este año la cifra no es muy alta, pero ojalá que sea mejor que el año pasado", comentó.

Dijo que ahora esperan las fiestas navideñas, este último mes del año es muy bueno para los comerciantes, esperan que con el pago de aguinaldo y ahorro las ventas incrementen.

Mencionó que independientemente de la fecha establecida para El Buen Fin, hay que reconocer que mientras AHMSA no pague, no empiece a contratar a constructoras, ese movimiento de hace dos o tres años, mientras son lleguen al 100% en todo, será difícil que comerciantes lleguen a las ventas de antes.

Pero mencionó que además de lo de la empresa acerera, pues la situación a nivel nacional es difícil en cuanto a lo económico.