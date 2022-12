Pocos pedirán vacaciones continuas

Serán pocos los trabajadores que en realidad pidan los 12 días de vacaciones continuas, señala la Cámara Nacional del Comercio en Monclova, esto a que las personas no saben administrar su dinero y el aumento de los productos para el próximo año.

Cabe recordar que el pasado 9 de diciembre el pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad de 476 votos, la minuta sobre vacaciones dignas, la cual tiene como objetivo reformar la Ley Federal del Trabajo para aumentar de seis a 12 los días de vacacionesque tendrán derechos los trabajadores al cumplir el primer año de labores.

El presidente de la Canaco, Arturo Valdés Pérez, mencionó que en si los más afectados son los trabajadores ya que en su caso particular, cuando se han ido de vacaciones por seis u ocho días, a los tres días de no asistir ya no cuentan con recursos para disfrutar el resto.

"Si nos afecta porque como quiera uno le tiene que pagar al trabajador los 12 días, pero en la vida real es que no completan de dinero y hablan para regresar a trabajar, o bien, no quieren descansar y prefieren que se las paguemos porque los sueldos no son para los 12 días de descanso".

Señaló que los diputados solo lo hicieron para cumplir con un requisito y como populismo, pero en realidad no saben por lo que pasan las empresas o los obreros.

"La realidad es que no se sabe administrar el dinero, cuando se recibe dinero de una sola exhibición es cuando lo usan para hacer fiestas, invitar a cenar, salir de la ciudad, entre otras actividades, es malgastado por la mayor parte de los mexicanos".