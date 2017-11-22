Podrán reelegirse sin abandonar el cargo

El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila emitió el fallo con el que permitirá que los alcaldes electos que deseen reelegirse inicien sus campañas sin la necesidad de separarse del cargo, en donde dirigentes sindicales pidieron que quienes busquen reelegirse trabajen para el bien de la gente y se haga buen uso de los recursos municipales.

El pasado lunes se emitió la resolución del Tribunal Electoral (TEE), ante la impugnación que presentaron seis alcaldes electos por el acuerdo del Instituto Electoral que los obligaba a pedir licencia para separarse de su cargo antes del 28 de abril si deseaban participar en la contienda para la alcaldía de tres años.

Pero el día de ayer se dio la resolución que permitirá que los alcaldes electos participen en la elección sin la necesidad de retirarse de su cargo, con la finalidad de que continúen con los proyectos dentro de la administración.

Al respecto, el secretario general del Sindicato Democrático Ismael Lieja Escalante señaló que si la ley lo contempla, está de acuerdo con que se lleve a cabo el proceso de esa manera, pero dijo que es necesario que los alcaldes que buscarán la de tres años, trabajen pensando en la población.

“Si esas personas que van a ser alcaldes por un año trabajan bien y la ciudadanía quiere que sigan, que continúen, si no trabajaron, que acepten que la gente no los quieren y se vayan”, comentó.

Asimismo, dijo que se tiene que revisar que los recursos públicos no sean usados para la promoción de los alcaldes, sino que sean empleados en obras que en realidad requiere la ciudadanía.