Podría avanzar el arte y la cultura

La pandemia afectó mucho al arte y la cultura, por ello, ya con la derogación obligatoria del cubrebocas, podrá avanzarse en este tema, dijo la regidora Gabriela Garza Galván.

Aunque reconoce que las actividades culturales en línea fueron bastante bien aceptadas por la población, la regidora dijo que se comenzará a programar actividades diversas de arte y cultura de manera presencial.

Porque no obstante a que ya en los últimos meses se han realizado algunas actividades culturales presenciales, el público que gusta de la cultura aún no se ha animado del todo a asistir a estos eventos, no obstante, confía en que ya sin ser obligatorio el cubrebocas puedan registrar más afluencia.

Y en cuanto a las actividades en línea, dijo que éstas llegaron para quedarse, porque realmente les sorprendió la buena respuesta de los cibernautas en temas de cultura.

“Vamos a seguir trabajando en planear eventos tanto en interiores para aprovechar los museos, como en exteriores para las actividades al aire libre, como plazas de la localidad”, comentó.

Dijo que justamente están desarrollando desde el pasado domingo, actividades musicales en la plaza principal y están programadas hasta diciembre.

Asimismo, comentó que se buscará reanudar la cultura en las colonias, porque están conscientes de que hay personas que no pueden o no tienen los medios para acudir a la plaza principal a las actividades culturales.

Por ello, se buscará llevar la cultura a casas de colonia, plazas de colonia o inclusive a alguna escuela prestada.