Podría ir jovencita a prisión por abortar

Debido a que el aborto es un delito, la menor de 14 años que interrumpió su embarazo tomando pastillas para combatir las úlceras, podría ir a prisión. De acuerdo al Código Penal del Estado en su artículo 358 establece una pena de uno a tres años de prisión para la mujer que se practique un aborto o a la persona que le ayude a interrumpir su embarazo. El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora comentó que recibieron un reporte del personal médico del hospital Amparo Pape de Benavides donde reportaban el ingreso de una menor presuntamente por inducirse a un aborto.

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Rodrigo Chaires Zamora, delegado regional de la Fiscalía General del Estado.

Señaló que al acreditarse la situación se dio vista al Agente del Ministerio Público de Adolescentes, quienes se encargarán de deslindar responsabilidades. Aseguró que es importante que las personas tengan en cuenta que interrumpir un embarazo se encuentra tipificado como un delito. Indicó que la ley establece que existen algunas condiciones donde se brinda la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero en este caso se debe investigar para aplicar una sanción.

“Se marca de uno a tres años de prisión pero la ley que se aplica a los adolescentes establece medidas y se somete a una valoración para ver si se aplica una medida de internamiento que sería la más gravosa”, recalcó el delegado.

De igual forma, Chaires Zamora comentó que no es un delito común en la región al menos no han tenido muchos reportes a este respecto, pero se mantienen la coordinación con las instituciones hospitalarias para cualquier caso que pudiera presentarse.