Podría ser Pizaña dirigente del PAN

Monclova; Coah.- Roció Pizaña, no confirmó, pero tampoco descartó la posibilidad de buscar ser la presidenta del comité municipal del Partido Acción Nacional esto luego de que en el mes de agosto se estaría llevando a cabo la renovación.

En entrevista con la funcionaria detalló que al momento no se tiene ninguna información en cuanto a la renovación, no se han dado indicaciones de fechas o procesos a seguir, y que tampoco lo ha buscado ante la dirigencia estatal.

De manera nerviosa señalaba que se está trabajando en la regiduría de desarrollo social y no aseguro si de verdad busca la dirigencia.

"No tengo ninguna información, ni la he buscado con el comité estatal y si hay plan o posibilidad de renovación aún no se saben las fechas ni los planes por lo pronto seguimos trabajando en la regiduría de desarrollo social."

DESARROLLO SOCIAL EN TU COLONIA

Por otra parte dio a conocer que en breve se reanudaran los servicios de atención en las diferentes colonias de la ciudad, asegurando que estarán áreas como DIF, Forestación, Limpieza, Desarrollo Social, Salud Pública, Control Animal, y en el que podrían incluirse Comisión Federal de Electricidad y SIMAS.