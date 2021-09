Politizaron la situación de AHMSA

FRONTERA., COAH.- Una falta de respeto para los coahuilenses es el tema de Altos Hornos de México el cual se politizó desde un principio, las dependencias oficiales fueron trastocadas, además se provocó un gran desempleo que todavía se está sufriendo hoy en día, debido a que aun no se logra llegar a un acuerdo con la situación actual de la empresa acerera.

Guadalupe Oyervides, Diputada local dijo que las dificultades económicas que se generaron en la región centro fueron provocadas en parte por el Presidente de la República quien además provocó una persecución contra del empresario Alonso Ancira Elizondo.

Dijo que es importante que los trámites se realicen por medio de las instancias legales ya que de lo contrario será difícil que se permita un acuerdo y con ello el avance y la recuperación de la empresa, toda vez que hasta el momento la situación sigue manteniendo a todos los sectores de la sociedad a la expectativa.

Mencionó que mientras no se resuelva de fondo algo que fue prácticamente obligado por el Presidente de la República a través de la persecución que emitió en contra de la empresas y su principal líder, por ello se seguirá modificando negativamente la situación del centro de trabajo mientras que los acuerdos no sean oficiales, pues aunque existen instrumentos jurídicos ya firmados hay versiones que se han instrumentado y no han logrado dar la seriedad que este tema requiere.

Comentó que si bien la reactivación económica ya comenzó es de vital importancia que el Gobierno Federal saque las manos del tema Altos Hornos para que deje a los coahuilenses hacer lo que mejor saben que es producir y forjar acero.

"Mientras los acuerdos no sean cumplidos entre la federación y la empresa no se logrará una resolución favorable, como diputada sé que la empresa seguirá dando fuentes de empleo para el beneficio de la localidad para que se tenga ese avance que se tenía a nivel nacional e internacional".