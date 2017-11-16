Ponen en orden a sexoservidoras

Durante un operativo, inspectores de la Dirección de Alcoholes detectaron seis sexoservidoras que estaban trabajando sin tarjetón sanitario, dos de ellas reincidentes, por lo que se procedió a la clausura de los establecimientos.

El pasado fin de semana, inspectores de Alcoholes realizaron revisiones en cantinas, bares, así como table dances donde detectaron a varias mujeres que estaban trabajando sin tarjetón sanitario que acreditan que están sanas para ejercer la prostitución.

Las mujeres fueron trasladadas a la comandancia municipal, mientras que los inspectores procedieron con la clausura del establecimiento pues está prohibido permitir que las mujeres puedan ejercer este oficio sin cumplir con las normas sanitarias.

El médico del Módulo de Atención a Sexoservidoras, Salvador García Álvarez comentó que de las mujeres detenidas cuatro de ellas incumplían con su tarjetón, mientras que el resto lo tenía vencido.

Señaló que lamentablemente se detectó que dos de ellas cuentan con negro historial pues anteriormente ya habían sido detenidas por este mismo motivo, incluso se cuenta con un expediente clínico.

“Se procedió con la clausura del establecimiento, además una de ellas ya vino a ponerse al corriente en su situación aquí con nosotros pero vamos a esperar al resto, sino estar muy al pendiente que no regresen a trabajar”, recalcó el médico.

Asimismo, Álvarez García comentó que es importante que las personas que utilizan este tipo de servicios se constaten que cuenten con los requisitos necesarios para operar, pues ponen en riesgo su salud.

Indicó que es importante que tengan en cuenta que en los próximos días continuarán los operativos de revisión en diferentes establecimientos para que estén muy al pendiente y trabajen conforme lo establecen las reglas.