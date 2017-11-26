Ponen en riesgo a trabajadores

La mala actitud y los movimientos irresponsables de personal por parte del encargado del Departamento de Acería Eléctrica de la Planta 2, pone en riesgo a los trabajadores de esta área y el pasado viernes se suscitó un accidente, donde un obrero resultó con quemaduras de segundo grado.

El vocero de la Sección 288 del Sindicato Democrático denunció las irregularidades que se registran en el departamento de Acería, donde el ingeniero Carlos Zacaría mueve al personal sindicalizado de área a pesar de que se tienen especificados los trabajos que debe realizar cada trabajador.

Señaló que un grupo de obreros solicitó la intervención del sindicato, debido a la situación que existe al interior del departamento, en donde trabajadores son movidos de la sección de desgasificado a la que están asignados, para realizar labores en toda la sección de Acería, lo que representa un riesgo.

El pasado viernes por la mañana, un trabajador que fue movido de área por el jefe de este departamento, sufrió un accidente en donde presentó quemaduras de primero y segundo grado.

Haziel Valdés Orozco, dijo que ya hubo reuniones entre el área de Relaciones Laborales, el sindicato, los trabajadores y la supervisión y se dieron las indicaciones de que no se puede mover al personal de esta manera, pero al día siguiente continúa con la misma actitud, sin respetar lo que se acuerda.

“Nosotros hacemos el llamado porque debido a esas actitudes, en las que dice que él es el que toma las decisiones pasan los accidentes, es lo que reprobamos, que por esas actitudes que se siente dueños del departamento, se pone en riesgo a los trabajadores”, indicó.