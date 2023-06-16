Ponen taller obreros de altos hornos

MONCLOVA., COAH.-Cuando somos padres de familia no hay tiempo de lamentarse, como empelados de Altos Hornos de México sabemos que ya se tocó piso pero también tenemos la fuerza, la fe y la esperanza para levantarnos y es por ello que como amigos y compañeros nos unimos para emprender nuestro negocio de compra, venta y reparación de lavadoras que nos permite llevar el sustento a nuestro hogar.

Leonardo Lira Sánchez, José Luis Rodríguez Ruiz y Edgar Rodríguez Vargas son tres padres de familia que encontraron en estos tiempos difíciles la forma de salir adelante, esto poniendo en práctica lo que aprendieron en el departamento de Alto Hornos planta 2, lo cual les está permitiendo trabajar mientras las cosas en la empresa vuelven a tomar su curso normal.

1 / 4 Estos tres amigos y compañeros de trabajo comenzaron este negocio con mucha fe para sacar adelante a sus familias en estos tiempos difíciles. 2 / 4 Aseguran que tienen fe en que estos sea una crisis momentánea y que pronto Altos Hornos de México vuelva a su producción habitual, trayendo bonanza a todas las familias de la localidad. 3 / 4 Es necesario emprender y poner en práctica nuestros conocimientos para sacar adelante a las familias. 4 / 4 ❮❯

El señor Edgar Rodríguez dijo que durante estas 6 semanas que la empresa no les ha depositado el sueldo comenzaron a dialogar como amigos y compañeros de trabajo y llegaron a la conclusión de que sentados en su hogar no les caería del cielo el dinero para la manutención de sus familias, por lo que decidieron poner “manos a la obra” y dejar las lamentaciones lado para emprender un negocio que les permite llevar la comida a la mesa de sus familias, cubrir el costo de los servicios del hogar y de la educación de sus hijos.

“Estamos viviendo tiempos difíciles pero como cabeza de familia no debemos tener tiempo para lamentarnos y es por ello que comenzamos con este negocio que gracias a dios nos está permitiendo salir adelante mientras en AHMSA las cosas se arreglan, porque tenemos fe en que esta es solo una mala racha y pronto volverá la bonanza a nuestra empresa y nuestra ciudad”.

Por su parte José Luis Rodríguez dijo que en estos tiempos la familia y la amistad juegan un papel muy importante, toda vez que unidos la gente se hace fuerte y es precisamente lo que están haciendo para poder tener un recurso que les permita cubrir los gastos en sus hogares.

“Somos amigos y por ello estamos saliendo adelante con este negocio, hemos recibido mucho apoyo por parte de nuestros compañeros a quienes incluso les hacemos un descuentito si nos traen sus lavadoras y la revisión corre por nuestra cuenta, pues es aquí donde debemos ser solidarios con el resto de nuestros compañeros de trabajo”.

Los trabajadores y padres de familia mencionaron que tiene mucha fe en dios y él les ha demostrado que no los ha dejado solos, pues tomados de la mano de sus respectivas familias van saliendo adelante, por lo que le piden a sus compañeros de la planta 1 y 2 no deprimirse, no sufrir por esta situación que esperan sea momentánea y salir a buscar el recurso para la familia, los gastos y sobre todo las escuelas que no esperan.

Llenos de esperanza los tres compañeros y amigos de trabajo aseguran que este negocio va creciendo y por eso seguirán trabajando por el amor que le tienen a sus familias, pues están conscientes de que un día regresarán a laborar y esto será una enseñanza de vida, pues pudieron salir adelante con el fruto de su esfuerzo aun ante la adversidad.

Si usted quiere contratar los servicios de estos tres padres de familia y trabajadores de Altos Hornos de México pueden acudir a la Calle 34 No.1812 en la ampliación tierra y libertad o comunicarse al número 8662128176 y con gusto lo atenderán.